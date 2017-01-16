Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması

Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Samsunspor galibiyetiyle sözlerine başlayan Feyyaz Uçar, "Samsunspor takımı ilk yarı iyi başladılar maça, takviye yapmışlar. Maçın kopma noktası, bizim ilk atakta golü bulmamız oldu. Oyuncuların özgüveni yerine geldi, oyunu dengeledik. 2. golü bulduktan sonra oyun tamamen bizim lehimize döndü. Gökhan Karadeniz'in ilk maçıydı, çok fazla da beklenti altına girmemek gerekir, ancak genel olarak beklentimiz büyük. Emre çok yetenekli.

Orta sahada çok top kaybı yapıyoruz buna çare oldu. İlk maçında iyi oynadı. İlk golde Yiğit'e attığı pas çok iyiydi. Göztepe'de süre bulamıyordu, bize katkı sağlayacak. Gökhan Yılmaz'ı almamızın sebebi, müdafaadaki önemi. Dün kritik kademeler yaptı. İkisinden de çok umutluyum" dedi.

-Takviyelerimiz olacak

Transfer çalışmalarında bahseden Uçar, "1-2 transfer daha yapacağız. Orta sahada alternatifim yok, oraya kesinlikle takviye yapacağız. Yusuf Akyel çaprazlarından ameliyat oldu, o yeni yeni toparlıyor. Bu zemin koşullarında, ona haksızlık yapamam. Kanatlarda da bir eksikliğimiz var. Bir de belki stoper olabilir" ifadelerini kullandı.

-Denizlispor ligin en iyi kontra yapan takımı

Gelecek hafta oynanacak olan Denizlispor maçına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Denizlispor bu ligde en iyi kontraya çıkan takım, çok da iyi kapanıyorlar. Aldıkları galibiyetler kolay değil. Atakları çok etkili. Top kaybetmiyorlar. Çok yetenekli oyunculara sahipler. Biz bunu düşünüp, kontrollü oynamak durumundayız. Bunun tedbirini almalıyız, biraz çekinerek oynamalısınız Denizlispor'a karşı" diye konuştu.