TFF 1. Ligin 17. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Kazanarak başladığımız için mutluyuz." dedi.

İldiz, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, devre arası hazırlık çalışmalarını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Gaziantepspor maçının kolay geçmediğini vurgulayan İldiz, "İlk 10 dakika dışında iyi oynadığımızı düşünüyorum. 40. dakikaya kadar müthiş oynadık ve golü de bulduk. Son 5 dakika gereksiz bir gol yedik. Bunların tedbirini almamız lazım." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında rakiplerine hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini aktaran İldiz, "Çok iyi mücadele oldu. 2. golü de bulduk. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanarak başlamak çok önemliydi. Bu maç birçok şeyi beraberinde getiren bir müsabakaydı. Kazanarak başladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.