Otyakmaz'dan transfer müjdesi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Boluspor'dan Emre Kılınç ile anlaşmaya vardı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Emre Kılınç'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Otyakmaz, "Sivasspor olarak TFF 1. Lig’de kalıcı olmaya niyetimiz yok. Transfer çalışmalarımıza da bu doğrultuda devam ediyoruz. Boluspor'da forma giyen Emre Kılınç'la anlaşmaya vardık. Yeni transferimiz camiamızı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada Emre'nin yarın sabah Sivas'a gelerek, takıma katılacağı öğrenildi.