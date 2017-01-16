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Ramazan Civelek imzaladı!

Tarih16 Ocak 2017 , 12:46

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Ramazan Civelek imzaladı!

AJANSSPOR - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'den Ramazan Civelek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Büyükşehir Gaziantepspor Başkanı Osman Toprak, transfer çalışmaları kapsamında bir süredir ilgilendikleri orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladıklarını ifade ederek, "Ramazan ve kulübüyle anlaştık. Ramazan sezon sonuna kadar kiralık olarak Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için mücadele edecek." diye konuştu.


 

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