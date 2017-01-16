Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Sedat Sözlü'den istifa açıklaması

Tarih16 Ocak 2017 , 14:16

Yorum
Sedat Sözlü'den istifa açıklaması

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, istifa tepkilerinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Sözlü, "Sezon sonunda görevi bırakacağım. Yönetime talip olan varsa kongre kararı alırım. Dün maçtan sonra özel mesajlarla küfürler hakaretler yazıldı. Ben ve ailem bunları hak etmedik.

Şimdi göreve gelen varsa bırakmayan namerttir. Bu takım ilk defa bu yönetim döneminde Süper Lig'in kapısına bu kadar yaklaştı. Nduka bu gece Adana'da olacak. Samsunspor maçına transferlerimizle çıkacağız. Federasyona borcumuzu bu hafta ödeyeceğiz" dedi.

 

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me