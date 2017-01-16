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Sedat Sözlü'den istifa açıklaması
16 Ocak 2017 , 14:16
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, istifa tepkilerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Sözlü, "Sezon sonunda görevi bırakacağım. Yönetime talip olan varsa kongre kararı alırım. Dün maçtan sonra özel mesajlarla küfürler hakaretler yazıldı. Ben ve ailem bunları hak etmedik.
Şimdi göreve gelen varsa bırakmayan namerttir. Bu takım ilk defa bu yönetim döneminde Süper Lig'in kapısına bu kadar yaklaştı. Nduka bu gece Adana'da olacak. Samsunspor maçına transferlerimizle çıkacağız. Federasyona borcumuzu bu hafta ödeyeceğiz" dedi.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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