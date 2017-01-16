Sivasspor'dan Emre Kılınç bombası

Boluspor alt yapısından yetişen 1994 doğumlu yetenekli kanat oyuncusu Emre Kılınç, Sivasspor ile anlaşmaya vardı.

Yaklaşık 4.5 sezondur TFF 1.Lig'de maç sayısı ve istikrarıyla göze çarpan 22 yaşındaki oyuncu, bu süreçte birçok Süper Lig takımı ile anılmıştı. TFF 1.Lig'de şampiyonluğun önemli adaylarından Sivasspor, Emre Kılınç için kulübü Boluspor ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Bir kaç gün içinde resmi imzaların atılması beklenirken, sözleşmenin 5 yıllık olacağı gelen bilgiler arasında. 1.Lig'de 125 maçta 21 gole imza atan Emre Kılınç, bu sezon 17 lig maçının 16'sında forma giydi ve 2 tane de gole imza attı.

(Transfer Merkezi)