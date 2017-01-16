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TFF 1. Ligde haftanın görünümü
16 Ocak 2017 , 20:54
TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi.
Günün maçında Giresunspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yendi.
Eskişehirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0'lık skorla geçerek puanını 33'e çıkardı. Eskişehir temsilcisi, rakiplerinin puan kaybetmesi sonrasında averajla liderliğe yükseldi.
Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-0
Elazığspor-Şanlıurfaspor: 0-0
Manisaspor-Boluspor: 2-2
Bandırmaspor-Samsunspor: 2-0
Göztepe-Denizlispor: 2-4
Eskişehirspor-Altınordu: 3-0
Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: 0-0
Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-1
Puan durumu
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18. hafta
20 Ocak Cuma:
18.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor
21 Ocak Cumartesi:
13.00 Elazığspor-Manisaspor
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu
18.30 Giresunspor-Altınordu
22 Ocak Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor
16.00 Sivasspor-Boluspor
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor
23 Ocak Pazartesi:
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor
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