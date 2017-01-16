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TFF 1. Ligde haftanın görünümü

Tarih16 Ocak 2017 , 20:54

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TFF 1. Ligde haftanın görünümü

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderlik koltuğuna oturdu. 

Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. 

Günün maçında Giresunspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yendi. 

Eskişehirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0'lık skorla geçerek puanını 33'e çıkardı. Eskişehir temsilcisi, rakiplerinin puan kaybetmesi sonrasında averajla liderliğe yükseldi.

Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-0

Elazığspor-Şanlıurfaspor: 0-0

Manisaspor-Boluspor: 2-2

Bandırmaspor-Samsunspor: 2-0

Göztepe-Denizlispor: 2-4

Eskişehirspor-Altınordu: 3-0

Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: 0-0

Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-1

Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  ESKİŞEHİRSPOR 17  10  32  19  13  31 
2.  GÖZTEPE 17  29  20  31 
3.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 17  25  16  31 
4.  SİVASSPOR 17  24  15  29 
5.  BOLUSPOR 17  27  28  -1  27 
6.  BALIKESİRSPOR 16  28  17  11  24 
7.  DENİZLİSPOR 17  27  21  24 
8.  GİRESUNSPOR 17  22  17  24 
9.  ÜMRANİYESPOR 16  21  16  23 
10.  ALTINORDU 17  23  24  -1  22 
11.  ŞANLIURFASPOR 17  17  15  21 
12.  ADANA DEMİRSPOR 17  10  18  18  19 
13.  BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 17  19  24  -5  18 
14.  BANDIRMASPOR 17  17  22  -5  17 
15.  ELAZIĞSPOR 17  15  17  -2  14 
16.  MANİSASPOR 17  16  27  -11  13 
17.  SAMSUNSPOR 17  10  25  -19  11 
18.  MERSİN İDMANYURDU 17  10  12  37  -25  10 

18. hafta  

20 Ocak Cuma: 

18.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor 

21 Ocak Cumartesi: 

13.00 Elazığspor-Manisaspor 

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu 

18.30 Giresunspor-Altınordu 

22 Ocak Pazar: 

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor 

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor 

16.00 Sivasspor-Boluspor 

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor 

23 Ocak Pazartesi: 

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor 

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