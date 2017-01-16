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Ümit Tütünci'den ayrılık açıklaması!

Tarih16 Ocak 2017 , 20:34

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Ümit Tütünci'den ayrılık açıklaması!

Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Ümit Tütünci,spor yazarlarımızdan Ekrem Konur'a önemli açıklamalarda bulundu.

Tütünci, "Geçen yıl Süper Ligin kapısından döndüğüm Elazığspor'la şuan ayrılık sürecindeyim. Profesyonel hayatta bunlar her zaman oluyor. Yaklaşık 3 haftadır antremanlarımı bireysel antrenörümle sürdürüyorum. Elazığspor'da futbol oynadığım süre içerisinde bana her zaman destek olan Elazığspor taraftarına teşekkür ediyorum."dedi.

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