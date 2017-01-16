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Yeni transfer Te Vrede üzdü
16 Ocak 2017 , 17:57
Manisa deplasmanında beraberliği son dakikada kurtaran Boluspor’da, Te Vrede karşılaşmayı sakat sakat tamamladığını karşılaşma sonunda öğrendi.
Hollandalı oyuncu, Te Vrede Manisaspor karşılaşmasını sakat sakat tamamladı. İlk kez 56.dakikada Boluspor formasıyla tanışan Hollandalı oyuncu Te Vrede rakibi ile girdiği ikili mücadelesinde sert müdahale ile karşı karşıya kalınca ayağından kramponu çıkmıştı.
Bu pozisyonun ardından bir şey hissetmeyen Te Vrede korkunç gerçekle soyunma odasında karşı karşıya kaldı. Karşılaşmayı tamamlayan ve maç sonunda soyunma odasına giden Hollandalı oyunu tozluklarını çıkardığı anda sağ ayak arka bileğinde krampon basması sonrası büyük bir yaranın olduğu ve kan kaybına neden olduğu görünen Te Vrede oyuna ayağından şiddetli bir şekilde kan aktığı görülünce Hollandalı oyuncuya apar topar sağ ayağının arkasına hemen 5 dikiş atılmış. Yürümekte zorluk çeken Te Vrede, Sivasspor maçında yetiştirilmeye çalışılıyor.
Haber: Fahri GÜNDÜZ
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