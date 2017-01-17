Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Adem Alkaşi yeniden Elazığspor'da!

Tarih17 Ocak 2017 , 00:38

Yorum
Adem Alkaşi yeniden Elazığspor'da!

TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, eski oyuncularından Adem Alkaşi'yi kadrosuna kattı.

Son olarak Niğde Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki Adem Alkaşi ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me