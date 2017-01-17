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Adem Alkaşi yeniden Elazığspor'da!
17 Ocak 2017 , 00:38
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, eski oyuncularından Adem Alkaşi'yi kadrosuna kattı.
Son olarak Niğde Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki Adem Alkaşi ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
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