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Ahmet Burak yuvaya dönüyor!
17 Ocak 2017 , 12:26
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da, transfer hareketliliği devam ediyor.
Samsunspor yönetimi, sezonun ilk yarısını Evkur Yeni Malatyaspor'da geçiren, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'un kampına katılan sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ile anlaşma sağladı.
Dün gece saatlerinde Samsun'a geçen Ahmet Burak'ın, bugün eski takımı Samsunspor'un idmanına katılması bekleniyor. Sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor'da geçiren 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 13 karşılaşmada görev almıştı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
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