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Emre Kılınç resmen Sivasspor'da!
17 Ocak 2017 , 14:34
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor, flaş bir trasfere imza attı.
Sivasspor yönetimi, Boluspor'un genç kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sivassporlu yetkililerin dışında töreninde Emre Kılınç ile menajerleri Cihangir Güner ve Murat İçduygu da yer aldı.
Oyuncunun menajeri Cihangir Güner, "Mecnun Odyakmaz ve Necip Çarıkçı'ya teşekkür ediyorum. Devre arası transferi olmasına rağmen bizlere kolaylık sağladılar. Umarım Emre içinde Sivasspor doğru tercih olur ve hedeflerine ulaşır" dedi.
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