"Feyyaz Uçar hocamız bizlere güven veriyor"



Bandırmaspor'un deneyimli kaptanı Özgür Çelik, editörümüz Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

AJANSSPOR ÖZEL-

İlk olarak Bandırma'dan bahseden Özgür Çelik, "Bandırma çok güzel, şirin bir yerleşim yeri. Ailemle birlikte Bandırma'da yaşıyoruz. Bandırma'ya alıştık. Halkın Bandırmaspor'a karşı inanılmaz bir sevgisi var. Her gittiğimiz yerde bizlere sevgi ve ilgilerini esirgemiyorlar. Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da güzel bir şampiyonluk yaşadım. O anı unutamıyorum. Bandırmaspor'da yaşadığım şampiyonluk sevinci benim için çok özeldi" dedi.



-Yönetime teşekkür ediyorum

Takım olarak hedeflerinin bu sezon ligde tutunmak olduğunu dile getiren Özgür, "Bu ligde yeni bir ekibiz. Bu sezonki hedefimiz ligde tutunmak. Feyyaz hocamızla yeni bir hava yakaladık. Kendisinin zaten futbolculuk kariyeri üst düzey, bunun yanında tecrübelerini bizlerle paylaşıyor ve önemli detay en küçük ego ve kibir yok. Babacan tavrıyla bizlere güven veriyor. Umarım takım olarak bu çıkışımızı sürdürür ve ligi en güzel yerde bitiririz.

Sizin aracılığınızla buradan yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerimizin mali probleminin en çok tartışıldığı bu ortamda bizleri hiç mağdur etmediler" ifadelerini kullandı.