Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Galatasaray zorlanmadan kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Elazığspor'u Podolski (2) ve Eren Derdiyok'un (2) golleriyle 4-1 mağlup etti.

Tarih17 Ocak 2017 , 21:38

Yorum
Galatasaray zorlanmadan kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Elazığspor'u Podolski (2) ve Eren Derdiyok'un (2) golleriyle 4-1 mağlup etti.​

Detaylar birazdan...

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

ME