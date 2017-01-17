Göztepe-Sivas maçının stadı değişti!

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda yarınki Göztepe-Sivasspor karşılaşması, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Daha önce Bornova Stadı'nda oynanacağı açıklanan maç, yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Stadı'nda yapılacak.

Medipol Başakşehir'in bir üst tura çıkmayı garantilediği, Yeni Amasyaspor'un ise şansının kalmadığı F Grubu'nda altışar puana sahip Sivasspor ile Göztepe ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.