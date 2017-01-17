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Manisaspor ayrılığı resmen açıkladı!

Tarih17 Ocak 2017 , 16:35

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Manisaspor ayrılığı resmen açıkladı!

Manisaspor Kulübü, Nijeryalı forvet Michael Eneramo ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Manisaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel takım oyuncumuz Michael Eneramo’nun sözleşmesi, futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak fesh edilmiştir.

Eneramo’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz"

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