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O maçın saati değişti!

Tarih17 Ocak 2017 , 14:13

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O maçın saati değişti!

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor arasında yapılacak karşılaşmanın tarihi değişti. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce 20 Ocak Cuma günü 18.30'da oynanacağı bildirilen karşılaşmanın, Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla 21 Ocak Cumartesi günü 15.30'a alındığı ifade edildi. 

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