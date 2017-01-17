Samsunspor'dan transfer harekatı!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Samsunspor yönetimi, Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski oyuncuları Ahmet Burak Solakel'in ardından; Kayserispor ile yollarını ayıran Erkam Reşmen ve 21 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Jeroen Lumu ile anlaşma sağladı.