Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Samsunspor'dan transfer harekatı!

Tarih17 Ocak 2017 , 16:11

Yorum
Samsunspor'dan transfer harekatı!

AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. 

Samsunspor yönetimi, Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski oyuncuları Ahmet Burak Solakel'in ardından; Kayserispor ile yollarını ayıran Erkam Reşmen ve 21 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Jeroen Lumu ile anlaşma sağladı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me