Sedat Sözlü'den FETÖ isyanı!

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Geçen sezon şampiyonluğa çok yaklaştıklarını belirten Başkan Sözlü, "Bütün maddi zorluklara rağmen bu takıma hizmet ettim. Geçen sezon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu Adanademirspor'un Süper Lig'e çıkmasını engelleyen yegane şahıstır. Kuddusi Müftüoğlu'nu zaten FETÖ'den dolayı görevden aldılar. Kendisi bizim hakkımızı çiğnemiştir. Bundan sonraki süreçte FETÖ ile ilişkili şahısların görev almasını istemiyorum" dedi.

-Nduka tamam, Norde yolda!

İstifa tepkilerinden ve transfer döneminden bahseden Sözlü, "Üslubunu bozan taraftar kitlesine hakkımı helal etmiyorum. Taraftar taraftarlığını yaparsa Sedat Sözlü'ye bile gerek kalmaz. Nduka transferinde kulübüyle alakalı sorun oluşmuştu. Bugün bir şey olmazsa gelebilir. Nduka'nın dışında 2 yabancı oyuncu ile ilgileniyoruz. Haiteli Sony Norde için son teklifimizi yaptık. Cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.