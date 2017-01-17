Yusuf Şimşek'ten transfer açıklaması

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

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Hafta sonunda oynanan Güney derbisiyle sözlerine başlayan Yusuf Şimşek, "Akdeniz derbisinde olayların cıkmaması güzel oldu. Adana Demirspor maçında oyunun son 10 dakikası hariç iyi oynayan taraftık. Başkanımız ve yöneticilerimiz transfer tahtasını açmak için yoğun çaba harcıyorlar, Çarşamba gününe kadar bekliyorum. Transfer tahtası açılırsa çok iyi olacak. Mersin İdmanyurdu'nda kalmak istiyorum, çok değerli oyuncular var fakat transfer yapmamız gerekiyor. Transfer edeceğimiz oyuncular yerli olacak. Tolga Şahin iyi bir oyuncu, yetenekli ve önünde uzun yollar var" dedi.