Engin İpekoğlu'ndan flaş Nduka açıklaması!

AJANSSPOR-

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, daha önce prensip anlaşmasına vardıkları Nduka ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İpekoğlu, "Nduka'yı kulübü FC Will 1900 kiralık olarak vermeyi reddetti. Nduka'nın kulübü ile 2.5 yıllık sözleşmesi var. Nduka bize, "Adana Demispor'a gelirim fakat sözleşmem 2.5 yıllık olmalı" dedi.

Bu şartlar bize şu anda ağır gelir. Nduka ile temaslarımız devam edecek. Umarım olumlu sonuç alırız. Eğer olmazsa B ve C planlarımız hazır" diye konuştu.