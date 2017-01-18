Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Engin İpekoğlu'ndan flaş Nduka açıklaması!

Tarih18 Ocak 2017 , 15:07

Yorum
Engin İpekoğlu'ndan flaş Nduka açıklaması!

AJANSSPOR-

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, daha önce prensip anlaşmasına vardıkları Nduka ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İpekoğlu, "Nduka'yı kulübü FC Will 1900 kiralık olarak vermeyi reddetti. Nduka'nın kulübü ile 2.5 yıllık sözleşmesi var. Nduka bize, "Adana Demispor'a gelirim fakat sözleşmem 2.5 yıllık olmalı" dedi.

Bu şartlar bize şu anda  ağır gelir. Nduka ile temaslarımız devam edecek. Umarım olumlu sonuç alırız. Eğer olmazsa B ve C planlarımız hazır" diye konuştu.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me