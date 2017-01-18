Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ödenmesi gereken ücretin yatırılarak, transfer yasaklarının kısa süre içinde kaldırılacağını söyledi.

Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Engin İpekoğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Başkanımızla da görüştük. Transfer tahtamız bugün veya yarın açılacak. Yönetimimiz de bu anlamda ciddi çaba içerisinde." dedi.

Transferde doğru tercihi yapabilmek için çalıştıklarını aktaran İpekoğlu, "Sadece 'olsun' diye transfer yapmayacağız. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Bir tane alırız ama takıma katkı koyacak oyuncu alırız." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı orta saha oyuncusu Nduka Ozokwo'yu sezon sonuna kadar kiralamak istediklerini ancak kulübünün oyuncuyu satmayı düşündüğünü belirten İpekoğlu, şunları kaydetti: "Her zaman kulübün menfaatlerini ön plana koyup, harcamalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Nduka valizi elinde bekliyor. Olmazsa ikinci ve üçüncü plandaki oyuncularımız da var. Onlarla ilgili girişimde bulunacağız. Mevcut profesyonel kadromuz 14 kişi, Göksu Alhas cezalı, 13 kişi. Yine altyapımızdan takviyeyle maça çıkacağız. İmkanlarımız şu anda bu. Olabildiğince hazır oyuncu seçmeye çalışıyoruz. Alınacak oyuncular bu takıma ne kadar katkı sağlayacak, onda da soru işareti var."