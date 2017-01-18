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Perovic, Manisaspor ile anlaştı mı?
18 Ocak 2017 , 18:52
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Denizlispor
Slavko Perovic'in Manisaspor ile anlaştığı ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yapan Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Ali Fırat haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Sebahattin ALP / DENİZLİ
Sezon başı Alanyaspor’dan Denizlispor’a transfer edilen Sırp asıllı golcü futbolcunun Manisaspor’la anlaştığı yolunda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını yönünde yeşil siyahlı kulüpten açıklama geldi.
Haberlerin gerçeği yansıtmadığını, taraftarların bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirten Denizlispor Asbaşkanı Ali Fırat, "Manisaspor tarafından bize resmi bir teklif gelmemiş olup, Perovic bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Takımımızla beraber çalışmalarına devam etmektedir" dedi.
Öte yandan sağ üst adalesinde sakatlığı olduğu için Göztepe maçında forma giyemeyen Perovic’in Bandırmaspor maçına yetiştirilmesi için kulübün sağlık ekibi seferber oldu. Bu sabahki antrenmanda düz koşu ile yetinen Peroviç, öğleden sonraki antrenmanda kulüp doktoru Ahmet Edremit tarafından özel teste tabi tutuldu.
Peroviç, sıçrama, kafa topun yükselme, topa vurma gibi testlere tabi tutuldu. Peroviç’in maç gününe kadar yetişmesi için tedavi programının yoğun şekilde sürdürüleceği belirtildi. 27 yaşındaki Peroviç, ilk yarı ligdeki 11 maçın 10'unda ilk 11'de başladı. İlk ve tek golünde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor filelerini havalandırdı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Denizlispor
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