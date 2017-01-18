Sertaç ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Sertaç Çam'ın Bandırmaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sertaç Çam'ın bonservis ücreti ile Bandırmaspor'a transfer olduğu belirtilerek, Sertaç Çam'a hizmetleri için teşekkür edildi.

Daha önce Göksu Türkdoğan, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Üstün Bilgi, Emre Kara, Kenan Karışık, Umut Sözen, Muhammed Emel ve Murat Hocaoğlu ile yollarını ayıran Altınordu'da Sertaç Çam 9. giden isim oldu.