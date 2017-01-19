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1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor
19 Ocak 2017 , 12:25
TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında 13 takım teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.
Ligde sezonun ilk 17 haftasında Altınordu, Boluspor, Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe dışındaki takımlar, teknik direktör değişikliğine gitti.
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Denizlispor, Elazığspor, Giresunspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor teknik direktör değişikliği yaptı.
Transfer yasağı olduğu için Yusuf Şimşek'in görevinden istifa ettiği Mersin İdmanyurdu, bu sezon ikinci teknik direktörü ile de yollarını ayırmak zorunda kaldı.
Teknik adam değişikliği yapmayan Eskişehirspor, Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor 31'er puanla ligin ilk üç sırasında yer alırken, Boluspor 27 puanla 5., Altınordu ise 22 puanla 10. sırada bulunuyor.
TFF 1. Lig'de takımların şu ana kadar çalıştığı teknik direktörler şöyle:
Adana Demirspor: Erkan Sözeri, Engin İpekoğlu
Altınordu: Hüseyin Eroğlu
Balıkesirspor: Reha Erginer, Can Cangök
Bandırmaspor: İsmail Ertekin, Feyyaz Uçar
Boluspor: Fuat Çapa
Büyükşehir Gaziantepspor: Bülent Bölükbaşı, Metin Diyadin
Denizlispor: Selahattin Dervent, Ali Tandoğan
Elazığspor: Ogün Temizkanoğlu, Bayram Bektaş
Eskişehirspor: Alpay Özalan
Evkur Yeni Malatyaspor: İrfan Buz
Giresunspor: Mustafa Kaplan, Yücel İldiz
Göztepe: Okan Buruk
Manisaspor: Koray Palaz, Sait Karafırtınalar
Mersin İdmanyurdu: Levent Arıkdoğan, Yusuf Şimşek (Ayrıldı)
Samsunspor: Engin Korukır, Osman Özköylü
Sivasspor: Osman Özköylü, Mesut Bakkal
Şanlıurfaspor: Ünal Karaman, Kemal Kılıç
Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Erkan Sözeri
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