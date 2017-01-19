- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bandırmaspor'da transfer
19 Ocak 2017 , 14:54
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Altınordu'dan futbolcu Sertaç Çam'ı 1,5 yıllığına renklerine bağladı.
Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, ara transfer döneminde takımdaki eksikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.
Sertaç'a yeni takımında başarılar dileyen Süngü, şunları kaydetti:
"Hedefleri olan bir takımız. Bandırmaspor'u isteyen, arzulayan, burada başarılı olacağına inandığımız arkadaşlarla birliktelik sağlamaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlardan bir tanesi de Sertaç Çam. Sertaç, daha önce bizde oynamış bir arkadaş. Bu ligde oynayabileceğini Altınordu'da oynayarak gösterdi. Bizi de çok istediği için tekrar yuvasına döndü. Kendisine 'Hoş geldin' diyoruz."
Sertaç da "Çok mutluyum, burada güzel günlerim geçti, o günleri tekrar yaşamak için geldim. Transferde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar