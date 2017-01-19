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Şanlıurfaspor'da transfer çalışmaları
19 Ocak 2017 , 12:22
TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı İsmail Bağıban, ara transfer dönemini bir forvet ile daha anlaşarak tamamlamak istediklerini söyledi.
Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp transfer komitesinin, teknik direktör Kemal Kılıç'ın raporu doğrultusunda ara transfer çalışması yaptığını belirtti.
Sarı-yeşilli ekibin ikinci devre için iddialı kadro kurduğunu ifade eden Bağıban, forvet mevkisinde forma giyecek futbolcularla temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.
Takımda bir forvete daha ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bağıban, "Transfer komitemiz, kadromuza katmayı planladığımız futbolcularla temaslarını sürdürüyor. Yerli veya gurbetçi bir forvet daha almayı düşünüyoruz. Ara transferi, bir forvet daha kadromuza katarak tamamlamak istiyoruz. Görüştüğümüz 4-5 futbolcu var. Takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir tercih yapacağız." diye konuştu.
Şanlıurfaspor, ara transfer döneminde şimdiye dek 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.
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