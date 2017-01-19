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"Arzuladığımız 3 puanı alacağız"
19 Ocak 2017 , 16:52
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, TFF 1. Lig'in 18. haftasında yapacakları Samsunspor maçında 3 puan almak istediklerini söyledi.
İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında golsüz berabere kaldıkları Mersin İdmanyurdu maçında istedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduğunu belirtti.
Bu hafta sahalarında Samsunspor ile karşılaşacaklarını anımsatan İpekoğlu, şunları kaydetti:
"Samsunspor maçında arzuladığımız 3 puanı alacağız. Rakibimiz transfer yasağını kaldırdıktan sonra yaptığı transferlerle bir hayli güçlendi. Biz de elimizdeki kadroyla 3 puanı nasıl alabiliriz onun hesabını yapmaya çalışacağız. İnşallah bu hafta bizi desteklemeye gelen taraftarımızı 3 puan alarak mutlu ederiz."
Adana Demirspor ile Samsunspor, 23 Ocak Pazartesi saat 18.30'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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