Boluspor'da 3. Rambo dönemi

Devre arasında takıma 6 takviye yapan kırmızı beyazlılar, defans hattına bir ismi daha transfer etti. Boluspor 2010-2011 ve 2015-2016 yıllarında forma giyen Ramazan Sal ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ramazan Sal, futbol kariyerinde 3.kez Boluspor forması giyecek.

Transferde hareketli saatler yaşayan kırmızı beyazlılar, defans hattını güçlendirmeye devam ediyor. Bolusporlu yöneticiler, geçmiş yıllarda Boluspor forması giyen Ramazan Sal ile anlaşmaya vardı. İkinci yarı ile birlikte ilk yarıda yaşadığı kadro sıkıntısını yaşamamak için kadro derinliği olan bir kadronun oluşmasını isteyen kırmızı beyazlı yönetimi alternatifi bol bir kadro kurma peşinde.

İlk yarının bitmesinin ardından 8 oyuncu ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar, ikinci yarı itibariyle 6 oyuncuyla sözleşme imzalamıştı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Manisaspor’a konuk olan kırmızı beyazlılar, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu karşılaşmada defansın göbeğinde yeni transferlerden Alim Öztürk ve genç oyuncu Necati Yakuplar’a formayı veren Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa, rakibin attığı iki gole engel olamamıştı.

TFF 1’inci ligde birçok takımın formasını giyen 32 yaşındaki Ramazan Sal, kırmızı beyazlı yöneticiler ile yaptığı görüşmenin ardından Boluspor ile anlaşmaya vardı. Son anda bir aksilik çıkmaz ise, Ramazan Sal’ın Boluspor ile yolları 3.kez kesişecek.

Ajansspor/Fahri Gündüz