'Emre abi geldi ben gidiyorum''

TFF 1. Lig'de 6 farkl takmla 7 ampiyonluk yaayan 30 yandaki futbolcu Murat Akn, devre arasnda transfer olduu zmir ekibi Gztepe ile 8. ampiyonluu hedeflediini syledi.

Murat Akn, AA muhabirine yapt aklamada, ok sayda ampiyonluk yaamasyla ilgili olarak, "Kimisi bunun sebebi iin 'takm tercihi' diyor, kimisi 'senin baarn' diyor ama ben 'nasip, ksmet' diyorum. Takm tercihimle tabii ki alakas vardr ama 4 sezon nce devre arasnda Konyaspor'a gittiimde, takm 13. sradayd. Orada da Sper Lig'e ktk. Akas ben de bilmiyorum. Her zaman hedefi olan bir futbolcuyum, her zaman inanyorum. Bugne kadar hep baardm, inallah bu sene de Gztepe'de bunu baaracaz." diye konutu.

Deneyimli futbolcu, kendisiyle ilgili "Murat Akn' alan ampiyon olur" yorumuna ilikin, "Tabii ki futbolda byle bir ey yok. TFF 1. Lig'de her sene ampiyonluk yaadm ama ilk yardan daha fazla almamz gerekiyor nk ikinci yarda iimiz daha zor. Herkes takviye yapyor. Takm olarak bunu biliyoruz ve ona gre hazrlanyoruz." ifadelerini kulland.

Gztepe ile sezon banda da grtn ancak ufak tefek przler nedeniyle tercihini svire'nin Wil 1900 takmndan yana kullandn aktaran Murat Akn, unlar syledi:

"svire 2. Ligi'nde Wil 1900 ile ampiyonluk ansmz kalmamt. Gl bir takm olan Zrih'in bir alt lige dmesi, st lige kma yolunda ansszlmz oldu nk orada 1 takm 1. Lig'e kyor. Devre arasnda da Gztepe'den teklif gelince kabul ettim. Okan (Buruk) hocay tanyorum, camiay ve taraftar biliyorum. Lider bir takma geldim, ilk yar ok iyi bir performans sergilediler. nallah ben de katk salarm ve yolumuza emin admlarla ilerleriz. Hep Gztepe'ye kar iyi performanslarm ve gollerim vard, inallah bu sefer Gztepe formas altnda o performans devam ettiririm."

Kariyerindeki 7 ampiyonluun da kendisi iin zel olduunu belirten Murat, "En zel ampiyonluu Orduspor'da yaadm. Geri hala param alamadm ama yine play-off'a kalmtk, matan bir iki gn sonra da ilk ocuum dnyaya gelmiti. Bu nedenle o ampiyonluk daha duyguluydu ama her ampiyonluk nemlidir. Geen sene Karabk'teki ampiyonlukta da ma bir Alanya'ya gitti bir bize geldi. O da ok gzeldi." eklinde konutu.

"Emre Belzolu gelince toplantda havlu attm"

Murat, Sper Lig'e ykseldikten sonra o zamanki ad stanbul Bykehir Belediyespor olan Medipol Baakehir ile yollarn ayrmasn yle anlatt:

"Baakehir'de Abdullah hocay ok severim. Lige benimle balad ama iyi bir performans sergileyemedim, sonrasnda Mossoro geldi. Mahmut vard, milli takm oyuncusu. Kayseri'ye kiralk olarak gittim. Sezon sonu dndmde Emre Belzolu da gelince toplantda havlu attm. Abdullah hoca 'Hayrdr' dedi, ben de 'Hocam, Emre abi geldi ben gidiyorum' dedim. Espri yaptm. Emre abiyi ok seviyorum tabii ki, rnek aldm bir futbolcu ama o gelince daha az ans bulacaktm, ben de ayrlma karar aldm. Hibir zaman aldm kararlardan piman olmadm."

"Trk ynetici Yaya Toure iin 'ok ar Trkiye'de oynayamaz' dedi"

Futbola balad Belika'nn Beveren Kulbndeki gnlerinden de bahseden Murat, "Beveren altyapsnda Fildii Sahili'nin yldz oyuncular ile forma giydim. Romaric, Boka, Eboue, Gervinho, Diallo, Sanogo, hepsi Beveren'deydi. Fildii Sahili Milli Takm'nn yzde 70'i bizdeydi." diye konutu.

ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure'nin de o gnlerde Beveren A Takm'nda yer aldnn altn izen Murat, yaad bir olay ise yle anlatt:

"Yaya Toure ile 1-2 ay beraber geirmitik. O zaman da ondan beklenti bykt. Yaya Toure'yi Trkiye'den iki takm izlemeye geldi. Hatta gelenlerin biletlerini bile ben ayarlamtm. Eboue, Yaya Toure ve Junior' izlediler. Hatta birisi Yaya Toure iin ar bir yorum yapt, 'ok ar, Trkiye'de oynayamaz' dedi. Byle bir anm da var. Futbola bak amz ok farkl. Belki o zaman Trkiye'ye gelse u anki sramay yapamayacakt."

Eboue ile yakn dostluklar olduunu ve stanbul'da da grtklerini aktaran Murat Akn, unlar kaydetti:

"Eboue ile Galatasaray'da kadro d kald dnemde baya grtk. Daha nce hep oynuyordu ve iyi de performans sergilemiti. Eboue de neden kadro d kaldn anlamamt ama 'Maddi olarak hibir kaybm yok' diyordu. Szlemesini de sonuna kadar tamamlad ve parasn ald."

ampiyonluklar

Murat Akn'n, kariyerinde TFF 1. Lig'de ampiyonluk yaad sezonlar ve takmlar yle:

2008-2009 Kasmpaa

2010-2011 Orduspor

2011-2012 Kasmpaa

2012-2013 Torku Konyaspor

2013-2014 stanbul Bykehir Belediyespor

2014-2015 Kayserispor