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Malatyaspor'a Süper Lig'den transfer!

Tarih19 Ocak 2017 , 11:56

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Malatyaspor'a Süper Lig'den transfer!

AJANSSPOR -  TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor,  Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Malatyaspor, Kasımpaşa’da oynayan Ferhat Kiraz ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Orta sahada oynayan Ferhat Kiraz, Kemal Özdeş’in teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da bu sezon 10 maçta forma giydi ve 2 asiste imza attı.  28 yaşındaki futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Karşıyaka, Boluspor ve Bursaspor formalarını giymişti. Söz konusu transferin yakın zaman içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 

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