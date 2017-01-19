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Mersin İdmanyurdu'nda olağanüstü kongre kararı
19 Ocak 2017 , 15:53
TFF 1. Lig ekiplerinde Mersin İdmanyurdu'nun kulüp başkanı Ali Tekin, 18 Şubat'ta olağanüstü kongreye gideceklerini söyledi.
Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimde daha önce istifalar olduğunu hatırlatarak, "Daha düzgün bir kadroyla yolumuza devam etmek amacıyla olağanüstü kongre kararı aldık." dedi.
Bazı kararları kongre olmadan alamadıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:
"Kongreyi 18 Şubat'ta yapacağız. Bir ay süremiz var. Kulübe emeği geçmiş, sevdası olan insanları yönetime alalım diyoruz. Kongre yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz ama aday olup olmayacağıma henüz karar vermedim. Şimdi yoluma devam ediyorum. Kulübü düzgün yönetelim, kulübün parasını buraya harcayalım diye geldik. Kulübün parası kendine yeter de artar tabii borçlar kapanırsa. Önümüzü görmek adına böyle bir karar aldık. En azından, güzel bir yönetim yapalım diye düşünüyorum."
Tekin, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle projelerini uygulayamadıklarının altını çizerek, bu durumla ilgili gelişmelerin de en geç pazartesi veya salı günü netleşeceğini ve ona göre hareket edeceklerini sözlerine ekledi.
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