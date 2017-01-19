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Salifu Ümraniyespor'da!

Tarih19 Ocak 2017 , 22:26

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Salifu Ümraniyespor'da!

AJANSSPOR-
Ümraniyespor, sezonun ilk yarısını Adana Demirspor'da geçiren Ganalı orta saha oyuncusu Seidu Salifu ile anlaştı.

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Gana Milli Takım oyuncusu Seidu Salifu ile anlaşmaya varmıştır.Kendisine hoşgeldin diyor başarılar ile dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
23 yaşındaki oyuncu sezonun  ilk yarısında Adana Demirspor formasıyla 1 maçta görev alırken, sadece14 dakika süre aldı.

 

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