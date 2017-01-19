Sarıyer gitti, Yarkın geliyor!

Denizlispor’un kağıt üzerindeki teknik direktörü Namık Kemal Sarıyer ile yollar ayrılırken, yerine teknik patron Ali Tandoğan’ın eniştesi Ferudun Şaban Yarkın'ın geleceği öğrenildi.

Sebahattin ALP / DENİZLİ (Ajansspor-Özel)

Denizlispor’da Teknik Direktör Selahattin Dervent’in 7.hafta gönderilmesinin ardından, 2 hafta boşluk sonrası 31 Ekim 2016’da 10. hafta Altınordu maçı ile birlikte göreve getirilen Denizlili teknik direktör Namık Kemal Sarıyer ile yollar ayrıldı. 31 Mayıs 2017’ya kadar sözleşme imzalayan Sarıyer’in sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.

Ali Tandoğan’ın belgesi yetmediği için göreve getirilen Sarıyer, 8 maç görevde kaldı. Sarıyer döneminde Denizlispor, 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yeşil siyahlıların, Teknik Patron Ali Tandoğan’ın eniştesi olan Ferudun Şaban Yarkın ile teknik direktör olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 3 ay önce UEFA Pro Lisansını alan 53 yaşında ki Yarkın, daha öncede 2008-2009 sezonu Denizlispor’da Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak çalışmıştı.