''Savaşçı kimliğimi sahaya yansıtacağım''

Boluspor, 2010-2011 ve 2015-2016 yıllarında forma giyen Ramazan Sal ile resmi sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ramazan Sal, futbol kariyerinde 3.kez Boluspor forması giyecek.

Sözleşme töreninin ardından Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulunanan Ramazan Sal, "Artık Boluluyum. 14 numaralı formayı giyeceğim. Bu şehri çok seviyorum. Transferimde emeği geçen Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı'ya menajerlerim Cihangir Güner ve Murat İçduygu'ya çok teşekkür ederim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Savaşçı kimliğimle mücadele etmeye devam" diye konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL RÖPORTAJ