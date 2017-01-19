Yıllık 16 milyon TL'yi reddetti!

Erkan Zengin, Çin’den gelen yılda 3 milyon euroluk teklifi reddetti.

Sezon başında olduğu gibi devre arasında da Çin kulüplerinin gündemine gelen hatta senelik 3 milyon Euro’nun üzerinde garanti ücret teklif edilen Erkan Zengin, kesin bir dille Eskişehirspor’dan ayrılmayacağını söyledi.

"Şampiyon yapmadan bir yere gitmem"

Müthiş bir sezon geçiren kaptan, çıktığı 14 maçta 5 gol atarken, 7 asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız, “Eskişehirspor’u şampiyon yapmadan bir yere gitmem. Süper Lig’e çıkalım, sonrasında bakarız” ifadelerini kullandı. Yönetim sıkıntıda olduğu için zaman zaman cebinden para bile veren Erkan Zengin, Eskişehirspor’un zirveye çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri.