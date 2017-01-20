Altay'ın armasına 20 bin TL için haciz

Eski masörünün alacaklarına karşılık açtığı dava sonunda İzmir'in köklü takımı Altay'ın armasına haciz geldi.

Altay’ın eski masörü Mehmet Olgun, ödenmeyen alacağı için 103 yıllık kulüp armasıyla Büyük Altay ve 19on4 logolarına haciz koydururken şok etkisi yaratan olayın 20 bin TL’lik borçtan kaynaklandığı ortaya çıktı. Ömer Hızlıok’un başkan olduğu 2011-12 sezonunda görev yapan Olgun’un o dönemde ödenmeyen 20 bin TL alacağının faizler ve mesai ücretleriyle 70 bin TL’ye yükseldiği bildirildi.

Halen Göztepe’de çalışan Mehmet Olgun, Altay’da 11 ay maaş almadan görev yaptığını belirtirken şunları söyledi:

“Param ödenmeyince ben de hukuki yola başvurdum. Çocuğum doğduğunda yaşadığım sıkıntıyı kimse bilemez. Futbolculara paraları ödeniyor, ben de hakkımı istedim. Yöneticiler bir süre önce alacağıma karşılık 6000 TL’si peşin, 12 bin TL teklif etti, kabul etmedim.”

Masör Mehmet Olgun’un avukatı Alper Dağ ise 2013 yılında açıp, 2016 yılının nisan ayında kazandıkları davanın temyize gittiğini belirterek, “Dava Yargıtay’da olduğu için transfer yasağı koyamadık. Bu yüzden ağustos ayında markaya haciz koydurma yoluna gittik. Altay yönetiminin bizimle uzlaşmasını bekliyoruz. İcra takibinin düşmemesi için bir aylık süre kaldı. Altay’la bu süreçte anlaşma sağlayamazsak markaların satışı için işlem başlatacağız” ifadesini kullandı.

İki dönem transfer yasağını kaldırarak eski alacaklılara şimdiye kadar 1.5 milyon TL ödeme yapan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, konuyla ilgili yorum yapmazken Kulüp Avukatı Cem Torunoğlu, “Sorun uzlaşma ile çözülecek Altay’ın arması da markası da bizim güvencemizde” diye konuştu.

Amk