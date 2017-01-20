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Bandırmaspor'a Çek oyuncu!
20 Ocak 2017 , 21:41
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen ön libero Lukas Droppa'yla anlaştı.
Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Recep Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a gelen Droppa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Recep Kılıç, Droppa'nın yarın sabah resmi sözleşmeye imza atacağını ve takımla ilk antrenmanına çıkacağını belirtti.
Kılıç, Droppa'nın Çekya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olduğunu ve Bandırmaspor'a büyük güç katacağına inandığını dile getirerek, "Lukas Droppa ile inşallah play-off etabına göz kırptık. O mevki için aradığımız futbolcu olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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