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Ferhat Kiraz Yeni Malatyaspor'da
20 Ocak 2017 , 21:08
Evkur Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz’ı renklerine bağladı.
Uzun süredir sol kanat için oyuncu arayışlarında olan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'da forması giyen Ferhat Kiraz’a imza attırdı. TFF 1. Lig’de sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan ve bu doğrultuda kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar ikinci yarı transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
BUZ’UN BURSASPOR’DAN ÖĞRENCİSİ
28 yaşındaki oyuncu Ferhat Kiraz, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 5 resmi müsabakada görev alarak 51 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası’nda da 5 maçta forma giyen sol bek, bu maçlarda ise toplam 450 dakika sahada kaldı. 3 sezondur Kasımpaşa forması giyen Ferhat Kiraz, daha önce Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde de oynadı. TFF 1. Lig’de Karşıyaka, Hacettepe ve Boluspor formaları da giyerken Ferhat Kiraz, kariyeri boyunca 194 maçta toplam 12 bin 191 dakika görev aldı. Bu maçlarda toplam 39 gol kaydeden başarılı oyuncu, Teknik Direktör İrfan Buz'un Bursaspor'dan öğrencisi oluyor.Buz, sol kanat için özellikle eski oyuncunun alınması yönünde yönetime rapor sunmuştu.
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