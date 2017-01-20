- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Marinkovic için resmi açıklama!
20 Ocak 2017 , 12:34
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'da orta saha oyuncusu Nenad Marinkovic'in sözleşmesi feshedildi.
Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırdıklarını söyledi.
Bu kapsamda sezon başında takıma dahil edilen Marinkovic ile toplantı yapıldığını belirten Açıkgöz, "Oyuncumuzla yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak feshettik. Marinkovic'e, bugüne kadar takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.
Sezon başında Sırbistan'ın Vozdovac kulübünden 3 yıllığına transfer edilen Marinkovic, 3 lig maçında 114 dakika görev aldı.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar