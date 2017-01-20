Samsunspor'un 28 yıllık acısı

Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenler, kazanın 28. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Kazada hayatlarını kaybeden futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan'ı anmak için ilk tören, Nuri Asan'ın asri mezarlıktaki kabri başında yapıldı. Duaların okunması ve kabre çiçek bırakılmasının ardından törene katılanlar, Kıranköy Mezarlığı'ndaki Asım Özkan'ın kabrini ziyaret etti. Burada da dualar okunduktan sonra Özkan'ın kabrine çiçek bırakıldı.

Törende konuşan kulüp başkan yardımcısı Ömer Çoruh, kazada hayatlarını kaybedenlerin hiçbir zaman unutulmadığını belirterek, "Her yıl onları şükranla anıyor ve onlara dua ediyoruz." dedi.

Dönemin kulüp başkanı Hakkı Tomaç ise, kazanın 28 yıl önce yine bir cuma günü olduğuna işaret ederek, ölen futbolcuların acılarını hala yaşadıklarını aktardı.

Anma törenine, Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Erkurt Tutu, teknik direktör Osman Özköylü, futbolcular, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile taraftar grubu katıldı.

Öte yandan, kazada ölenlerden Muzaffer Badalıoğlu'nun Zonguldak'ta, Mete Adanır'ın KKTC'de, Zoran Tomic'in de Sırbistan'daki mezarları başında anıldığı bildirildi.

Samsunspor kafilesi, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken, Havza ilçesinde kafileyi taşıyan otobüs, kamyonla çarpışmıştı. Samsunsporlu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan yaralanmıştı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz olan forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da eklemişti.