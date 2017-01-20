Samsun'un 28 yıllık acısı!

Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenler için kaza yerinde anma töreni düzenlendi.

Kazanın 28. yıl dönümünde Samsunspor Şirinler Taraftar Grubu üyeleri, hayatlarını kaybeden futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan'ı anmak için kaza yerinde bir araya geldi.

Otobüsün kaza yaptığı yere Samsunspor bayrağı sererek, üzerine çiçek bırakan taraftarlar, hayatı kaybedenler için dua etti.

Taraftarlar adına konuşan Emre Aysan, 28 yıl önce yaşanan kazayı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bu kara günü hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmamak için çalışacağız. Taraftarlar olarak her 20 Ocak'ta burada olacağımıza dair yemin ettik ve ölene kadar da bunu sürdüreceğiz. Büyüklerimize sesleniyorum; lütfen buraya bir anıt, şehitlerimizin isminin yazılı olduğu bir park yapılmasın." dedi.

Samsunspor kafilesi, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken, Havza ilçesinde kafileyi taşıyan otobüs, kamyonla çarpışmış, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan yaralanmıştı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz olan forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da eklemişti.