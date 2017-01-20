Yusuf Şimşek'ten Mersin açıklaması

Mersin İdmanyurdu takımından önceki gün ayrılan teknik direktör Yusuf Şimşek, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

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Ayrılığına ilişkin Yusuf Şimşek, "Mersin İdmanyurdu'na giderken devre arasında transfer tahtası açılacak diye gitmiştim. Borç çok olduğu için transfer tahtasını açamadılar. Kariyerimden dolayı görevimi bıraktım, istifa kararı aldım. Keşke transfer tahtasını açsalardı bende kalsaydım.

Yasak kalkarsa geri dönmek hoş bir davranış olmaz. Benim prensibim değil. Toplamda 34 tane dosya ve 18 milyon TL borç bulunuyor. Mersin İdman Yurdu'nda düzgün ve karakterli ve insanlar var. Kariyerime şimdi maçları seyrederek ve yurt dışında oyuncu izleyerek devam edeceğim" diye konuştu.