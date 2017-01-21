TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, 2-2 berabere kaldıkları Manisaspor maçına ilişkin, "Bizim gibi tecrübeli defansa sahip bir takım en kötü bu maçı 2-1 bitirmeliydi. Olmadı, 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bektaş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Rakiplerinin ilk yarıda yakaladığı tek pozisyonda 1-0 geriye düştüklerini ifade eden Bektaş, kendilerinin sayısız gol fırsatını yine değerlendiremediğini belirtti.

Manisaspor'un bu ligin en iyi kontratak oynayan takımlarından biri olduğunu kaydeden Bektaş, şöyle devam etti:

"Rakip 1-0 öne geçtiğinde kapanmayı biraz daha düşündü. Biz kapalı bir Manisaspor'a karşı yine 2 gol atmayı becerdik. 2-1 öne geçtik, 3'ü bulmak zorundaydık, bulamadık. 2-1 sıkıntılı bir skor. Sonlarda 9 dakika sabredemedik. Bizim gibi tecrübeli defansa sahip bir takım en kötü bu maçı 2-1 bitirmeliydi. Olmadı, 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum."

Her maça galibiyet için çıktıklarını ve göze hoş gelen futbol anlayışı ile oynadıklarını aktaran Bayram Bektaş, pozisyonları sonuçlandırmada biraz daha başarılı olmak zorunda olduklarını dile getirdi. Bektaş, ligde bulundukları konumdan yukarıya çıkacaklarını savundu.