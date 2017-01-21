"Droppa'yı kadromuza katmanın gururunu yaşıyoruz"

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un başkanı Erhan Elmastaş, "Çekya Milli Takımı'nda defalarca oynamış, Lukas Droppa gibi bir oyuncuyu kadromuza katmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Elmastaş, kulüp binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 28 yaşındaki futbolcu ile ön sözleşme yaptıklarını ve pazartesi günü de 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Transferin takıma hayırlı olmasını dileyen Elmastaş, "Çekya Milli Takımı'nda defalarca oynamış, Lukas Droppa gibi bir oyuncuyu kadromuza katmanın gururunu yaşıyoruz. Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da "Bu yola çıkarken Bandırmaspor için en iyisini yapmaya söz verdik. TFF 1. Ligi'nde hedef olarak play-off'u koyduk. Bu doğrultuda mücadelemize devam ediyoruz. Arkadaşlarımız takımızın eksik gördüğü yerlere nokta transferleri yapmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.