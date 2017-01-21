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Düellodan kazanan çıkmadı!
21 Ocak 2017 , 14:57
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Elazığspor, sahasında Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Elazığspor 2-2 Manisaspor
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Mehmet Kısal, Kamil Çetin
Elazığspor: Serdar Kulbilge, Cajic, Traore, Berk Yıldız (Dk. 46 Kehinde), Onur Güney, Timur Bayram Özgöz (Dk. 76 Youssef Yeşilmen), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Tom
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Metin Yüksel, Mikic (Dk. 76 Muhammet Sercan Türkeri), Erman Bulucu, Dimov, Emre Öztürk, Hakan Turan (Dk. 55 Umut Gündoğan), Ozan Sol (Dk. 67 İsmail Haktan Odabaşı), Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Goller: Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 83 Erman Bulucu (Manisaspor), Dk. 55 Tom (Penaltıdan), Dk. 62 Cajic (Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Emre Öztürk (Manisaspor)
Sarı kartlar : Dk. 45 Savaş Yılmaz (Manisaspor), Dk. 52 Çağrı Ortakaya (Elazığspor)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Elazığspor, sahasında ağırladığı Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı.
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