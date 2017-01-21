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Düellodan kazanan çıkmadı!

Tarih21 Ocak 2017 , 14:57

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Düellodan kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Elazığspor, sahasında Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Elazığspor 2-2 Manisaspor

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Mehmet Kısal, Kamil Çetin 

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Cajic, Traore, Berk Yıldız (Dk. 46 Kehinde), Onur Güney, Timur Bayram Özgöz (Dk. 76 Youssef Yeşilmen), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Tom  

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Metin Yüksel, Mikic (Dk. 76 Muhammet Sercan Türkeri), Erman Bulucu, Dimov, Emre Öztürk, Hakan Turan (Dk. 55 Umut Gündoğan), Ozan Sol (Dk. 67 İsmail Haktan Odabaşı), Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Goller: Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 83 Erman Bulucu (Manisaspor), Dk. 55 Tom (Penaltıdan), Dk. 62 Cajic (Elazığspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Emre Öztürk (Manisaspor)

Sarı kartlar : Dk. 45 Savaş Yılmaz (Manisaspor), Dk. 52 Çağrı Ortakaya (Elazığspor)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Elazığspor, sahasında ağırladığı Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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