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Elazığspor'dan forvete takviye!
21 Ocak 2017 , 18:38
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
TFF 1. lig takımlarından Elazığspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Elazığspor son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Chaves'de forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Rafael Lopes ile anlaşma sağladı. Bu sezon lig ve kupa maçlarında 19 kez forma giyen Portekizli oyuncu 4 gol, 1 asistlik performansla oynadı.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
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