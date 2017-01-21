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Giresun'dan kritik galibiyet!

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Atatürk Stadı'nda Altınordu ile karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmayı 82. dakikada Özgür Can Özcan'ın golüyle 1-0 kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Altınordu ise 22 puanda kaldı.

Tarih21 Ocak 2017 , 20:23

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Giresun'dan kritik galibiyet!

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 yendi. 

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 78 Johns), Abwo (Dk. 67 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Dodo (Dk. 67 Isaac), Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 78 Enis Durak), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 85 Seydi Kayasoy), Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (Dk. 57 Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu

Gol: Dk. 82 Özgür Can Özcan (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Arif Morkaya (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 29 Dimitriadis, Dk. 90+4 Dilaver Güçlü (Giresunspor) Dk. 71 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 72 Oğulcan Ülgün (Altınordu

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