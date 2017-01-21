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Giresun'dan kritik galibiyet!
21 Ocak 2017 , 20:23
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
- Altınordu
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 yendi.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 78 Johns), Abwo (Dk. 67 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Dodo (Dk. 67 Isaac), Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 78 Enis Durak), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 85 Seydi Kayasoy), Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (Dk. 57 Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu
Gol: Dk. 82 Özgür Can Özcan (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Arif Morkaya (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 29 Dimitriadis, Dk. 90+4 Dilaver Güçlü (Giresunspor) Dk. 71 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 72 Oğulcan Ülgün (Altınordu
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
- Altınordu
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